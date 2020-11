Antony: primeiro gol na Champions e início melhor que David Neres no Ajax

Companheiros em Cotia, base do São Paulo, a dupla de pontas aparece como soluções para o futuro do clube holandês - mas início de Antony é superior

Antony precisou de apenas um minuto nesta terça-feira (3) para marcar seu nome na história da Liga dos Campeões. Em seu segundo jogo na competição, balançou as redes pelo , abriu o placar diante do Midtjylland, da , e ajudou os holandeses a conquistarem sua primeira vitória nesta edição da Champions.

Nada de inesperado, dado o grande começo do jovem brasileiro com a camisa do clube holandês. Em nove jogos, o garoto, contratado no meio do ano junto ao São Paulo numa operação que pode chegar a mais de 22 milhões de euros, já tem cinco gols e duas assistências, além de belos dribles e muitas outras oportunidades criadas.

Antony já começa a brilhar na Europa 😎pic.twitter.com/sBXA0ARY5i — Goal (@GoalBR) November 3, 2020

Mesmo após ser um dos maiores destaques do ano de 2019 no Tricolor, com direito a prêmio de craque da Copinha no começo do ano, poucos esperavam uma ascensão tão rápida para o jogador no Ajax. Hoje, Antony, com 20 anos, já é titular - quase - absoluto do time, tendo se encaixado perfeitamente no esquema tático de Erik Ten Hag.

Nem mesmo seu companheiro de Ajax - também revelado no e querido pela torcida do clube paulista -, David Neres, teve uma ascensão tão rápida. O jovem, contratado no começo de 2017 por valores similares, não se tornou titular de imediato e fez um bom número de partidas pelo Jong Ajax - time B dos holandeses -, antes de ganhar espaço no elenco principal. Em sua temporada de estreia, em 16 partidas, marcou os mesmos cinco gols que Antony já fez desde que chegou ao Godenzonen.

Antony com a camisa do Ajax:



9 jogos

5 gols

2 assistências



- O MLK TÁ VOANDO! pic.twitter.com/msTglqVtts — Sala12 (@OficialSala12) November 3, 2020

É claro: Neres chegou mais "cru" do que Antony ao clube holandês, sem ter tido um ano completo atuando pelo São Paulo. Mesmo assim, a evolução do garoto, em menos de seis meses, é evidente: criticado no Tricolor por problemas para marcar gols, vem provando que pode balançar as redes no nível mais alto do futebol europeu.

Assim, vai ficando cada vez mais claro que o futuro e presente do Ajax passa pelos dois jovens pontas criados em Cotia, no CT da base do São Paulo. Rendendo altas cifras ou brilhando dentro das quatro linhas, Antony e David Neres devem render muitas alegrias à torcida do clube holandês - e quem sabe, levarem a equipe de volta às fases finais da Liga dos Campeões. A primeira experiência já parece ser um sucesso.