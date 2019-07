São Paulo recusa 20 milhões por Antony e blinda jovens do elenco

O valor oferecido deixaria o atacante no Top-3 de maiores vendas do clube

Recentemente o viu alguns dos principais jogadores revelados em sua base deixarem o clube bem cedo para, depois, se valorizarem muito mais em uma janela de transferência. O caso mais emblemático foi Casemiro, que deixou o Morumbi por baixo e hoje é um dos atletas mais valorizados do ; e o mais recente é o de Éder Militão, que após boa passagem pelo seria anunciado pelos Blancos com apenas 21 anos.

Este passado pode ter permeado a cabeça dos atuais dirigentes são-paulinos, que nesta terça-feira (09) revelaram ter recusado uma oferta de 20 milhões de euros pelo atacante Antony, de 19 anos. Para efeito de comparação, o valor seria quase o dobro da venda de David Neres, recém campeão da pelo , para o [€ 12 milhões]. Entraria, também, no Top-3 de maiores vendas feitas pelo clube.

"Para esse ano seguimos o mesmo caminho. Claro que precisamos cumprir a meta (financeira). Estamos pensando "n" formas de cumprir a meta, mas sem perda da nossa equipe. E nas próximas gerações e janelas aquele menino que está na base e seus agentes saibam que ele não vai aparecer no profissional e ser vendido", disse o gerente Alexandre Passaro.

"O São Paulo passa por problemas financeiros que seriam facilmente resolvidos se a gente abrisse as portas para a venda de jogadores. Não que jogadores emprestados não possam voltar e ser negociados. Nosso planejamento não é para os meninos que chegaram aqui sejam negociados. Semana passada, a gente recusou uma proposta para o Antony de 20 milhões de euros".

Em 22 jogos disputados em 2019, Antony fez dois gols e é tido como uma das principais promessas do Tricolor, que recentemente vendeu o zagueiro Tuta para o Eintracht e emprestou Gabriel Novaes, com opção de compra, para o . Outro que interessa a clubes europeus, no caso o [segundo noticiado pelo Record, de ], é o jovem zagueiro Morato, recém-promovido aos profissionais. Raí, contudo, também garantiu que o defensor deixa o Morumbi apenas por 50 milhões de euros.

Embora viva dificuldades financeiras e ainda esteja longe de bater a meta de vendar para equilibrar o caixa, o São Paulo não quer mais passar a imagem de um clube desesperado por qualquer negócio. Talvez as visitas recentes de Casemiro, David Neres e Militão durante a participação do Brasil na Copa América tenha inspirado os dirigentes são-paulinos a repensarem as negociações. Afinal de contas, qualidade individual não tem faltado aos garotos que saíram de Cotia.