Antony, David Neres... quanto o Ajax pagou por jogadores do São Paulo?

Os dois jogadores estão entre as vendas mais caras da história do clube; Igor Gomes pode ser o próximo a trocar o Morumbi por Amsterdã

Já está virando rotina no : um jogador vindo das categorias de base se destaca nos profissionais e o , do , tira o atleta do Tricolor. Foi assim com David Neres, em 2017, com Antony, no início deste ano, e pode se repetir com Igor Gomes .

Além do interesse do clube holandês, Real Madrid e Barcelona também estariam de olho no jovem são paulino de 21 anos . O , por sua vez, está muito próximo de contratar outra joia de Cotia: Gustavo Maia nem estreou pelo time profissional mas o São Paulo vendeu a opção de compra do jogador para o clube catalão , que deve exercê-la.

Como a saída de Igor Gomes do Morumbi parece questão de tempo, a Goal relembra as negociações envolvendo São Paulo e Ajax.

Quanto o Ajax pagou por David Neres?

Em 2017, o São Paulo vendeu David Neres para o Ajax por 12 milhões de euros (pouco mais de R$ 40 milhões na época).

David Neres apareceu no São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro do 2016. O time lutava contra o rebaixamento e o ponta foi um jogador importante para ajudar na permanência do time na Série A. Foram oito jogos e três gols.

Quanto o Ajax pagou por Antony?

Em fevereiro deste ano, Antony foi vendido para o Ajax por 15,75 milhões de euros (R$ 93,5 milhões), terceira venda mais cara da história do Tricolor Paulista .

Até a paralisação do futebol, o atacante havia disputado 52 partidas pelo São Paulo. Foram seis gols marcados e, em pouco tempo, Antony já virou um dos jogadores mais queridos pela torcida. Com data para se apresentar ao time da Holanda, ele não deve atuar mais pelo Tricolor .

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷 #AntonyTheStory — AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2020

Qual é o valor de Igor Gomes?

A multa rescisória de Igor Gomes é de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões). Se o São Paulo vendesse o meio-campista por esse valor, seria a venda mais cara da história do clube.

Por enquanto, não há propostas na mesa do time do Morumbi. O Ajax teria somente sondado o jogador, como divulgado pelo jornalista Jorge Nicola e pelo GloboEsporte.com .

O camisa 26 estreou pelo time principal no ano passado, ajudando o São Paulo a chegar à final do . Aos poucos, foi cavando seu lugar no time titular e ganhou a vaga com a chegada de Fernando Diniz. Antes da paralisação, Igor Gomes era titular do meio-campo são paulino, ao lado de Tchê Tchê e Dani Alves.