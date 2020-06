Ajax quer Igor Gomes? Sondagens holandesas irritam torcida do São Paulo

O meia pode ser o próximo garoto de Cotia a reforçar o clube holandês

E a torcida do nem precisa fingir surpresa: novamente, o Ajax parece estar interessado em uma das promessas de Cotia. Desta vez, o jogador que atraiu os olhares holandeses é o meia Igor Gomes, xodó da torcida Tricolor e titular da equipe comandada por Fernando Diniz.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O atleta de 21 anos foi promovido ao elenco principal no final de 2018, junto de Helinho e Antony, dois dos destaques de uma das melhores gerações de base são-paulinas nos últimos anos. Desde então, já atuou 44 partidas pelo clube paulista, marcando cinco gols e colocando o ídolo Hernanes no banco de reservas.

Mais times

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, além do Globo Esporte, que confirmou a informação, o teria sondado o jogador, cuja multa rescisória vale 50 milhões de euros - nas cotações atuais, quase R$ 300 milhões. Seria a terceira joia de Cotia que reforçaria o clube holandês em pouco tempo, depois de Antony e David Neres - ainda que Igor Gomes também interesse a equipes como Real Madrid e Barcelona.

São Paulo: “O CT de Cotia é conhecido por revelar jogadores para o mundo todo”



Ajax: pic.twitter.com/hz8BV2p2IF — SPFC DA DECEPÇÃO (de 🏠) (@SPFCDaDecepcao) June 22, 2020

O ponta, contratado no começo do ano, irá se apresentar em Amsterdã neste próximo mês de julho. Na negociação envolvendo o meia, ainda segundo Nicola, especula-se que os holandeses estariam dispostos a pagar um valor significativamente maior do que os 22 milhões de euros - 16 agora e seis por metas a serem cumpridas - que desembolsaram por 80% dos direitos federativos do atleta.

A notícia irritou a torcida do São Paulo, que novamente pode perder um dos jogadores mais promissores do elenco para o Ajax. E diferentemente de Antony, que já passou por momentos conturbados em sua relação com os fãs, e de David Neres, querido, mas que ficou pouco tempo, Igor Gomes é mais do que uma revelação qualquer: é o atual xodó de boa parte dos são-paulinos.

como o é // como o Ajax vê https://t.co/xgCaCSue8y pic.twitter.com/CmNI3nGHvL — deivid (@senhordeivid) June 22, 2020

Assim, o assédio do clube holandês pesa em dobro para a torcida Tricolor: a equipe paulista pode estar próxima de perder duas de suas referências para o futuro, talvez numa tacada só - e para o mesmo time.

À medida em que uma nova geração de jovens talentosos devem ganhar espaço no São Paulo no segundo semestre, com a pandemia do coronavírus impossibilitando maiores investimentos no elenco, dois dos maiores expoentes de Cotia nos últimos tempos devem estar próximos de um "até logo" - uma despedida muito rentável.

Mesmo que atletas revelados na mesma época como Walce, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Helinho ainda possam representar ganhos técnicos e financeiros para o Tricolor, ainda estão distantes de serem titulares absolutos, como são Igor Gomes e Antony neste momento. Assim, uma das gerações mais vencedoras da história da base do clube vai dando seu adeus antes de conquistar títulos no elenco profissional.