Vasco e São Paulo apostam em finalistas da Copinha para reforçar time profissional

Talles Magno e Antony estiveram em campo na final da Copa São Paulo e, hoje, defendem as cores de Vasco e São Paulo, respectivamente, pelo Brasileirão

A rivalidade da final da foi levada para São Januário na tarde deste domingo (25). Jogadores que estiveram em campo ou no banco de reservas no jogo disputado em 25 de janeiro, no Pacamebu, participaram do jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019.

Vanderlei Luxemburgo montou o ataque do com dois nomes que estiveram na relação do time que foi vice-campeão da . Talles Magno e Marrony estavam à disposição da comissão técnica de Marcos Valadares no período do torneio. Ambos foram usados com frequência no time de base.

Orlando Ribeiro, treinador do time sub-20 do , usou um atleta que se tornou peça frequente na escalação de Cuca no São Paulo: Antony. O meia-atacante, inclusive, apareceu entre os titulares na final do torneio de base.

Na finalíssima, Antony, que hoje veste a camisa 39 do São Paulo, marcou um gol e deu assistência para o outro no empate por 2 a 2. Ele foi o grande nome da partida, que foi definida na cobrança de pênaltis.

O bom desempenho o transformou em titular do , mesmo em um elenco recheado de nomes importantes do futebol, como Dani Alves, Tchê Tchê, Éverton, Alexandre Pato e Pablo.

Talles Magno foi reserva no dia da decisão, mas entrou em campo por opção de Marcos Valadares. Visto como a grande estrela da equipe de base na ocasião, o atacante virou peça-chave do time de Vanderlei Luxemburgo. Ele entrou entre os prediletos do comandante na tarde deste domingo (25).

Marlony não participou do jogo que decidiu a , nem ficou entre os relacionados, mas estava à disposição da comissão técnica. O atacante vem revezando entre base e profissional desde a temporada passada.