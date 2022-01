Ansu Fati não quer ser operado. E agora, Barcelona?

Desde que assumiu a camisa 10 do Barcelona, Ansu Fati vem tendo questões físicas relacionadas à lesões. Ele está novamente parado por conta de um problema no tendão proximal do bíceps femoral da coxa esquerda e, sua decisão quanto ao tratamento pode ter influência em possíveis futuras lesões.

Averso a procedimentos cirúrgicos desde seu procedimento no menisco do joelho esquerdo em 2021, quando precisou de quatro operações para corrigir o problema, Ansu Fati já mostrou que não está muito disposto a corrigir a nova lesão no centro cirúrgico, no entanto, segundo os médicos, essa seria a melhor opção para a recuperação do jogador de 19 anos.

Segundo informações do Sport, confirmadas pela GOAL, a abordagem que será feita na nova lesão de Ansu Fati será decidida pelo Barcelona nos próximos dias, no entanto, por enquanto, não existe concordância entre os envolvidos. A lesão do atacante pode ser tratada tanto de uma maneira mais conservadora quanto com uma operação - o jogador prefere a primeira enquanto os médicos do clube recomendam a segunda.

A cirurgia parece sempre muito mais segura do que o tratamento conservador, porque é mais controlada e pode até resultar em um período mais curto de afastamento para o jogadrok, conforme explicou o Dr. Ripoll no Estudio Estadio. Além de preferir ter o jogador em repouso por menos tempo, no Barcelona também entende-se que a cirurgia deve ser a abordagem ideal uma vez que é mais garantida em termos de futuras lesões - o tratamento conservador tem maior chance de recaída, o que afastaria o jogador novamente de suas funções.

Um outro ponto, que segundo o Dr. Ripoll também deve ser levado em conta, é o local exato da lesão. Se o relatório médico do Barcelona estiver preciso e o problema de Fati estiver realmente centrado no tendão, o mais sensato é a cirurgia. Se for nas fibras musculares, existe uma abertura um pouco maior para o tratamento conservador que o jogador prefere.

Se o jogador insistir na abordagem conservadora, ele deve ficar fora entre 6 e 8 semanas O clube, conforme apurou a GOAL, vai respeitar a decisão de Ansu Fati e da sua família, mas continuará a insistir que a cirurgia é a melhor solução para todos.