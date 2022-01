Maldição da camisa 10? Após saída de Messi, Ansu Fati sofre com lesões no Barcelona

Ansu Fati, com apenas 19 anos, passa por mais um triste momento em sua carreira. O jogador volta ao departamento médico devido à quarta lesão sofrida na temporada e, dessa vez, terá que decidir se irá ou não passar por cirgurgia em sua perna esquerda.

O atleta possui alguma aversão pelos procedimentos cirúrgicos já que, há alguns meses, cerca de um ano atrás, teve que passar por cirurgia no menisco do joelho, também, da perna esquerda. No entanto, precisou de outras quatro para correção do processo, levando a mais sete meses de recuperação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, segundo os médicos do clube, se Fati for operado, terá recuperação completa em quatro meses, podendo atuar ao mesmo nível de seus colegas de equipe, com a necessidade de uma recuperação mais mental do que física. Caso prefira o método conservador de tratamento, o tempo de melhora diminuiria para 8 a 10 semanas (aproximadamente dois meses e meio), mas com risco de recaída ao retornar aos gramados, ou seja, não ficando 100% tão rápido.

Sua última lesão apareceu no duelo contra o Athletic Bilbao, em duelo válido pela Copa do Rei, na derrota do Barça por 3 a 2.

Com a histórica camisa 10 de Lionel Messi e Ronaldinho, por exemplo, Ansu Fati carrega um peso imenso nas costas, que pode carregar uma certa "energia" a mais ao jogador. Mesmo assim, o jovem relatou que não vai desistir de se recuperar das tantas lesões sofridas com apenas 19 anos: "Nunca vou desistir!"