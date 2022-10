Anílson, do São Paulo, volta ao radar do futebol europeu

Emprestado ao Náutico, jovem lateral direito desperta interesse de clubes da Espanha e da França

Emprestado pelo São Paulo ao Náutico para ganhar minutagem, o lateral direito Anílson tem despertado a atenção de clubes da elite do futebol brasileiro e também da Europa, como soube a GOAL.

Aos 21 anos, o jovem lateral direito tem atuado como zagueiro na equipe de Dado Cavalcanti e a versatilidade em campo ganha destaque a ponto de equipes do futebol europeu voltarem a carga pela contratação do jogador.

Nos últimos dias, um executivo de futebol francês e um dirigente espanhol, que já tentaram a

contratação do atleta, desembarcaram na capital paulista para saber as atuais condições do negócio pelo jogador.

Segundo pessoas cientes do assunto, a campanha do Náutico na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro não interfere em absolutamente nada na avaliação do jogador, pois Anílson apresenta ótimo perfil. A altura do atleta, a versatilidade e a qualidade técnica são bem avaliadas no mercado da bola.

Procurado pela reportagem para comentar as negociações, o atleta declarou: "Neste momento, o meu único foco é lutar com meus companheiros para tirar o Náutico desta situação. Juntamente com meus companheiros, vamos respeitar esta camisa e lutar até o final. Sobre estas negociações, eu deixo para o meu empresário resolver e peço para que ele nem fale nada comigo. No momento, o meu único foco é lutar com meus companheiros para tirar o Náutico desta situação".

Anílson tem contrato com o São Paulo por mais um ano, até outubro de 2023, e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 256,89 milhões na cotação atual) para o exterior. Conforme apurado com fontes ligadas à diretoria do São Paulo, o clube está ciente do interesse estrangeiro pelo atleta.