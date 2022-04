Angers x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

O Angers recebe o PSG nesta quarta-feira (20), no estádio Jean-Bouin, a partir das 16h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Angers x PSG DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Jean-Bouin - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no estádio Jean-Bouin.

MAIS INFORMAÇÕES

O Angers é o 14º colocado do Campeonato Francês, com 35 pontos.

Em casa, o time quer a vitória para continuar longe da zona de rebaixamento.

O PSG, por sua vez, é o líder isolado, com 74 pontos marcados.

Mais artigos abaixo

Os parisienses vão em busca de mais um triunfo para ficar ainda mais perto da taça.

Em 15 confrontos entre as equipes, o PSG registra 14 vitórias, além de 1 empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Olympique de Marselha Ligue 1 17 de abril de 2022 Clermont 1 x 6 PSG Ligue 1 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Lens Ligue 1 23 de abril de 2022 16h (de Brasília) Strasbourg x PSG Ligue 1 29 de abril de 2022 16h (de Brasília)

ANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Nantes 1 x 1 Angers Ligue 1 17 de abril de 2022 Angers 1 x 1 Lille Ligue 1 10 de abril de 2022

Próximas partidas