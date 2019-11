Everton investiga racismo contra Son após lesão de André Gomes

Atacante da Coréia do Sul teria sido alvo de um torcedor durante o empate em jogo da Premier League no Goodison Park

O está investigando supostos atos racistas contra o sul-coreano Son Heung-Min durante o empate por 1 a 1 na Premier League nesse domingo.

O jogador de 27 anos foi expulso pelo árbitro Martin Atkinson por uma falta em Andre Gomes, volante do . Na jogada, Gomes também colidiu com o lateral direito Serge Aurier e sofreu uma lesão horrível, que foi confirmada como uma fratura no tornozelo direito.

Aurier e Son ficaram claramente angustiados depois de perceberem a gravidade da lesão de Gomes, e Son deixou o campo em lágrimas. Desde então, os relatórios sugeriram que Son sofreu ataque racial de um membro da multidão em Goodison Park.

Uma declaração oficial do Everton dizia: "O Everton está investigando um suposto incidente de comportamento racista por um torcedor que compareceu ao jogo de hoje contra o . O Everton condena veementemente qualquer forma de racismo. Qualquer comportamento desse tipo não tem lugar em nosso estádio, clube, comunidade ou jogo".

Os Spurs liderou o placar com um gol de Dele Alli, mas, como os visitantes foram reduzidos a dez homens, o Everton empatou com Cenk Tosun.

Ambos os jogadores ficaram visivelmente abalados com a lesão de Gomes, e Alli disse após o jogo que Son estava inconsolável no vestiário após o jogo.

Mauricio Pochettino também revelou que Seamus Coleman, do Everton, havia visitado o camarim dos Spurs para consolar Son.

Enquanto Pochettino enfatizou que sua prioridade era o bem-estar de Gomes e não o resultado, ele também questionou se Son merecia ser expulso por seu papel no incidente.

A Premier League confirmou mais tarde que Son havia sido expulso "por pôr em risco a segurança de um jogador que aconteceu como consequência de seu desafio inicial".

Se as denúncias de abuso em Goodison Park forem consideradas verdadeiras, isso aumentaria outro dia sombrio na contínua luta do futebol contra o racismo.

Na Série A da , no domingo, o ex-atacante do e do , Mario Balotelli, ameaçou deixar o campo depois de sofrer ato racista enquanto jogava pelo Brescia contra o Hellas Verona.

O técnico r o proprietário de Brescia negaram que tais abusos tivessem ocorrido, mas com imagens aparentemente da partida circulando nas mídias sociais, Balotelli chamou os agressores e negadores de abuso racista como "homens de mentira".