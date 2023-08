Anderson Talisca recusa oferta do Besiktas e quer seguir no Al Nassr

Atacante não deseja abrir mão do contrato que tem com o clube saudita

Um dos principais jogadores do Al Nassr na última temporada, Anderson Talisca recusou nos últimos dias uma oferta do Besiktas, da Turquia, e deixou claro que dá preferência por seguir no time de Cristiano Ronaldo, conforme soube a GOAL.

Ainda segundo soube a reportagem, o Al Nassr não fará força para evitar uma saída de Talisca, o time saudita vem fazendo grandes contratações e promete não parar por aí. Nesta terça-feira (22), anunciou a chegada de Otávio, do Porto, para integrar um elenco que já conta com CR7, Sadio Mano, Brozovic, Fofana entre outros.

Apesar de se sentir menos valorizado após a chegada de alguns reforços, Talisca mantém o desejo de seguir no Al Nassr. O jogador tem contrato com o clube até junho de 2026 e um salário elevadíssimo. Segundo uma fonte da reportagem, o atleta não quer abrir mão do que recebe atualmente no clube saudita e dificilmente algum outro clube no mundo pagará o mesmo.

Nos últimos dias, a imprensa saudita especulou que o jogador ficaria de fora da Champions da Ásia, que tem um limite de estrangeiros abaixo do que permite o campeonato saudita (apenas cinco não asiáticos) Talisca, no entanto, foi inscrito na competição pelo técnico Luís Castro e escalado como titular na estreia, diante do Shabab de Dubai, afastando os rumores.