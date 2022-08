América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (27), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (28), no Independência, a partir das 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Vindo de derrota para o Goiás na última rodada, o Atlético-MG busca a recuperação no Brasileirão.

"Se você está jogando mal, sendo envolvido, tem que mexer, tem que mudar o time radicalmente para buscar uma resposta. Nós estamos tendo a resposta técnica, mas não estamos tendo os resultados. Temos que ir em busca disso. Às vezes, uma ou outra alteração se faz necessária. Mas eu não acho que isso tem que ser uma coisa radical", afirmou o treinador.

Para o confronto no Independência, o técnico Cuca poderá repetir a escalação da última rodada. Assim, Igor Rabello e Otávio seguem como desfalques.

Do outro lado, o América-MG, depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, empatou com o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão, e agora busca voltar a vencer após dois jogos.

Danilo Avelar e Raúl Cáceres voltam a ficar à disposição, mas Alê, Benítez e Mastriani, lesionados, são tratados como dúvidas.

Em 280 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 154 vitórias, contra 59 do América-MG, além de 67 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Coelho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric (Cáceres), Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Martínez (Matheusinho); Felipe Azevedo, Pedrinho e Wellington Paulista (Henrique Almeida.

Possível escalação do ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Pavón, Keno e Hulk.

Desfalques da partida

América-MG:

Germán Conti: transição física.

Atlético-MG:

Igor Rabello e Otávio: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o América-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória do Galo, $ 3,50 no empate e $ 4,70 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,35 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?