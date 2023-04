América-MG x Nova Iguaçu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV

América-MG e Nova Iguaçu se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 1, o Coelho tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Com uma sequência de três jogos sem vencer nesta temporada, o América-MG chega sob pressão para o mata-mata da Copa do Brasil. Nas duas primeiras partidas do torneio, o Coelho empatou em 1 a 1 com o Tocantinópolis e venceu o Santa Cruz por 1 a 0. Para o confronto em casa, o técnico Vagner Mancini já adiantou que pode realizar algumas mudanças na equipe.

"A partir do momento que a gente tem uma nova derrota eu tenho que reavaliar (mudanças e rodagem de elenco). É importante também que na quarta a gente faça um jogo convincente, um jogo maduro, de uma equipe que merece chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil", afirmou o treinador.

"No sábado (29) a gente enfrenta o Santos e, na outra quarta (3), joga lá na Colômbia. Temos a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana. Por isso, é necessário que a gente reajuste a equipe", completou.

Já o Nova Iguaçu precisa vencer por uma diferença de dois gols para garantir a classificação. Caso vença por apenas um a vaga será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, a equipe eliminou o Vitória por 2 a 0, e na sequência passou pelo Nova Mutum por 5 a 2.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Éder Ferreira, Iago Maidana, Marlon Lopes; Emmanuel Martínez, Alê; Everaldo, Juninho, Felipe Azevedo; Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

Nova Iguaçu: Anderson Max; Léo Fernandes, Michel Pereira, Matheus Alves Soares, Bruno Felipe; Gustavo Nicola, Léo Índio; Andrey Dias, Icaro Robert de Souza, Ewerton do Amaral; Denilson. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

América-MG

Danilo Avelar, expulso no primeiro jogo, é desfalque certo.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?