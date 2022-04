América-MG impõe multa de um salário em acordo com Mancini

O América-MG anunciou, no início da semana, a contratação de Vagner Mancini até o fim de 2022. O treinador tem multa rescisória de um salário para deixar o clube, conforme apurado pela GOAL.

A cláusula indenizatória do comandante é bilateral e idêntica à minuta do vínculo quebrado pelo técnico no ano passado. O valor da remuneração do técnico não é revelado pelas partes.

A GOAL apurou que o América não costuma estabelecer multas elevadas para treinadores por causa da possibilidade de demissões no futebol brasileiro. O clube também não quer impedir que os técnicos aceitem outras propostas no mercado da bola.

Vagner Mancini chegou ao América-MG em 12 de abril e já fez a sua estreia diante do Atlético-MG, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, a sua equipe empatou com o rival da mesma cidade por 1 a 1.

Mancini está em sua segunda passagem pelo Coelho. O técnico comandou o time em 21 partidas em 2021, com sete vitórias.