América-MG, Grêmio, Casa Pia e Santa Clara disputam Matheus Babi no mercado

Athletico-PR está disposto a emprestar o jogador, que está mais perto do futebol português no mercado da bola

Matheus Babi está de saída do Athletico-PR. Sem espaço com Luiz Felipe Scolari, o atacante tem quatro ofertas de empréstimo no mercado da bola: América-MG, Casa Pia (POR), Grêmio e Santa Clara (POR) são os interessados, como soube a GOAL.

O Casa Pia (POR) é o clube que está à frente nas tratativas pela contratação do jogador, mas ainda não houve um desfecho. Os demais seguem tentando a liberação dos paranaenses nesta janela de transferências.

Contratado por R$ 12 milhões em abril de 2021, o jogador de 25 anos está fora dos planos de Felipão. A cúpula está disposta a liberá-lo no mercado da bola.

A diretoria do Athletico-PR acredita que o atleta pode se reerguer em outro clube e voltar para se destacar na Arena da Baixada. O presidente Mário Celso Petraglia é quem conversa com o quarteto que tem interesse na contratação do atleta.

Matheus Babi tem contrato com o Athletico-PR até abril de 2025. O atacante pouco atuou nesta temporada. Ele fez nove jogos em 2022, sem gol marcado ou assistência aos companheiros. No período, esteve em campo por 138 minutos, sem nunca iniciar um duelo como titular.