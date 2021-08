América-MG x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará enfrenta o América-MG neste domingo (29), às 11h (de Brasília), no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado em Belo Horizonte, terá arbitragem de Raphael Claus, de São Paulo, com assistências de Marcelo Carvalho e Danilo Ricardo. No VAR, o comando será de Pericles Bassols.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na penúltima posição do Brasileirão, com 15 pontos, o América-MG busca voltar a vencer após um empate e uma derrota nas últimas duas rodadas.

"Lógico que tem que ter mudança de resultados, isso é óbvio, senão a gente vai estar entre os quatro rebaixados. (...) A melhor fala nesse momento aqui é resultado, é atitude", afirmou Juninho.

A equipe não poderá contar com Chrigor, Zé Ricardo, Jori, Alê e Léo Passos, com Covid-19, e Ribamar, com lesão na posterior da coxa esquerda.

Já o Ceará, com 24 pontos, não tem nenhum jogador suspenso.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Bauermann (Anderson Jesus) e João Paulo; Juninho Valoura (Juninho) e Ramon; Ademir, Rodolfo, Fabrício e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Ceará: Richard; Buiú (Fabinho), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lima, Fernando Sobral, Vina e William Oliveira; Rick e Cléber.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação Ceará Jogo: América-MG x Ceará Quando e que horas? Domingo, 29 de agosto de 2021, às 11h (de Brasília). Local: Independência - Belo Horizonte, MG.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGOS CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 América-MG Brasileirão 16 de agosto de 2021 América-MG 0 x 2 RB Bragantino Brasileirão 23 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Athletico-PR Brasileirão 11 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Corinthians x América-MG Brasileirão 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Ceará Brasileirão 15 de agosto de 2021 Ceará 1 x 1 Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas