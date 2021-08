América-MG 2 x 0 Ceará: Coelho vence e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O América-MG venceu o Ceará por 2 a 0, no Independência, na tarde deste domingo (29), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabrício fez os dois gols da partida.

Com o resultado, o América sobe para a 17ª posição, com 18 pontos. Já o Ceará segue em oitavo, com 24 pontos marcados. As equipes não irão entrar em campo na próxima rodada, pois os adversários tiveram jogadores convocados para a seleção brasileira.