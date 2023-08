Alexis Sánchez pede alto para jogar no Brasil; Corinthians é cauteloso sobre chileno

Atacante de 34 anos foi oferecido ao Timão por um intermediário brasileiro, mas ainda não há negociação; clube pode avançar após saída de Róger Guedes

Oferecido ao Corinthians, Alexis Sánchez pediu um salário elevado para os padrões do futebol brasileiro. O chileno quer se transformar em um dos jogadores mais bem pagos do país em caso de acordo com um clube local, como soube a GOAL. Diante da postura do estrangeiro, o Timão é cauteloso em relação a um eventual negócio.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, em junho passado, Alexis Sánchez vê a volta à América do Sul como uma alternativa interessante. Contudo, exige um salário pomposo para se transferir ao continente. Os números pedidos pelo atleta não são revelados, mas ele teria uma das maiores remunerações do Brasil em caso de acordo. Hoje, Dudu e Luis Suárez lideram a lista — eles tiram cerca de R$ 2 milhões mensais cada.

O Corinthians é cauteloso em relação à pedida salarial de Sánchez. O clube não está disposto a pagar um salário tão elevado para contar com um jogador. O desejo é que o atleta tenha remuneração semelhante à de Róger Guedes em caso de acordo — o atacante vendido ao Al-Rayyan, do Qatar, recebia pouco mais de R$ 1 milhão por mês no Parque São Jorge.

Ainda não há tratativas entre Corinthians e Alexis Sánchez — o jogador foi oferecido, e o clube avalia a situação. Para que as conversas se iniciem, a diretoria já avisou ao intermediário que deve existir uma redução brusca da pretensão salarial do jogador. O atacante aguarda o estafe para definir o futuro no futebol.

Na última temporada, quando defendeu as cores do Olympique de Marselha, da França, Alexis Sánchez disputou 44 partidas, somando 3.418 minutos em campo. No período, marcou 18 gols e deu três assistências. Ele disputou a UEFA Champions League, a Ligue 1 e a Copa da França.