Alex reencontra, na Série B, clube que lhe deu apelido de Muralha

O atual goleiro do Coritiba retorna a Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, clube que o transformou em "Muralha"

Alex Roberto Santana Rafael tem apenas 29 anos e já viveu uma carreira repleta de altos e baixos, muita mais movimentada que a de outros atletas de sua idade. Depois de uma passagem pelo Flamengo onde sua alcunha caiu na infâmia, o goleiro vem tendo um bom ano pelo Coritiba, sendo importante na luta do clube para conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, na 32ª rodada da , Alex reencontra a equipe que lhe proporcionou o apelido de "Muralha".

Trata-se do -SP. Sete anos e um apelido atrás, Alex Roberto era o goleiro do Comercial, equipe de Ribeirão Preto que voltava a primeira divisão do pela primeira vez em muito tempo. Consequentemente, faziam 26 anos que um clássico "Come-Fogo" não acontecia na elite do . Foi naquela partida que Alex se tornou "Muralha".

Com o placar marcando um a um, Muralha defendeu um pênalti que colocaria o Botafogo-SP na frente do marcador e realizou outra grande defesa no rebote. Naquele mesmo lance, saiu o gol que deu a vitória ao Comercial e o consagrou para os olhos de uma torcida apaixonada que a alguns anos não comemorava uma vitória sobre seu arquirrival.

Sobre o lance, Muralha declarou, em entrevista dada ao Globo Esporte: "É legal voltar aqui [em Ribeirão Preto], tem uma nostalgia de poder ver alguns amigos. Tenho boas lembranças. Aquele jogo ficou muito marcado pra mim e para o clube, porque fazia muito tempo que não tinha um clássico daqueles. É uma satisfação muito grande. Vejo pelo reconhecimento dos torcedores e por tudo que conseguimos fazer pelo clube. Fico muito grato e feliz de ser lembrado."

Desde então, Muralha teve uma carreira conturbada: foi destaque do Brasileirão pelo Figueirense, em 2015. Foi para o e começou bem, chegando até à seleção brasileira, em 2016. Depois, começou a ter um desempenho inconsistente, foi muito criticado pela torcida e parte da mídia e acabou se tornando terceiro reserva após sucessivas falhas e a chegada do goleiro Diego Alves.

Agora, em paz com si mesmo, Alex Muralha tem uma chance de ouro de poder se redimir, levando o para a Série A e se recolocando na primeira prateleira do futebol do país. O Botafogo-SP recebe o Coxa neste sexta-feira dia 1, às 19h30 (de Brasília), em jogo importantíssimo: as duas equipes disputam uma vaga na primeira divisão. Resta saber se "Muralha" terá mais um dia mítico em Ribeirão Preto.