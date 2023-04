Al Hilal x Al Nassr ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Saudita

A partida será disputada nesta terça-feira (18), no King Fahd International Stadium; veja como acompanhar na internet

Pelo Dérbi de Riade, o Al Hilal, atual vice-campeão do mundo, recebe o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no King Fahd International Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo do canal DSports, no streaming, através da DirecTV Go.

Depois de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, o Al Hilal quer encontrar o caminho das vitórias no clássico. A equipe ocupa a quarta posição, com 46 pontos conquistados em 24 jogos.

Do outro lado, a equipe de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, o Al Nassr, chega para a partida sem treinador. Nos últimos dias, a equipe oficializou a saída do treinador português, Rudi Garcia. A equipe ocupa a segunda posição da competição, com 53 pontos em 23 jogos, três a menos que o líder, Al Ittihad.

Em toda a história, este será o 155º duelo das equipes. O Al Hilal, por sua vez, conquistou 61 vitórias, empatou 43 vezes e perdeu 50 vezes para o Al Nassr. No último duelo, no Mrsool Park, as equipes empataram em 2 a 0, pelo Campeonato Saudita.

Prováveis escalações

Al Hilal: Al-Owais; Hadhood, Al-Dawsari, Jahfali, Aldawsari; Kanno, Otayf, Al-Faraj; Lucas Vietto, Al-Shehri e Ighalo. Técnico: Ramon Díaz.

Al Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Al-Amri, Álvaro, Konan; Luiz Gustavo, Abdullah; Yahya, Anderson Talisca, Ghareb; Cristiano Ronaldo.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

David Ospina, machucado, é desfalque certo.

Quando é?