Saiba onde assistir o astro português atuando no Campeonato da Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao assinar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mesmo depois de dizer que nunca jogaria no futebol árabe. O português foi apresentado no clube, mas resta saber quando ele vai estrear com o time.

O craque português de 37 anos já foi apresentado e treinou com o restante do elenco e é cotado para jogar, mesmo que saindo do banco, contra o Al Taee pela 12ª rodada do Campeonato Saudita, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 12h, horário de Brasília, no Estádio Universidade Rei Saud.

Onde ver jogos do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, ao vivo no Brasil?

Getty

Por enquanto, o torcedor no Brasil não terá como assistir Cristiano Ronaldo no campeonato da Arábia Saudita. Isso porque a Liga Saudita não tem transmissão oficial em nenhum canal ou serviço de streaming no país.

Mas, segundo o portal Torcedores.com, a ESPN avança nas negociações para poder transmitir os jogos seguintes do campeonato. Caso cheguem a um acordo, os jogos de Cristiano Ronaldo serão exibidos nos canais ESPN, na TV fechada, e no serviço de streaming Star+.

A Liga Saudita é transmitida na Arábia Saudita pela Saudi Sports Company (SSC), empresa estatal de mídia do país. Como parte de um acordo pelos direitos exclusivos assinado até a temporada 2024/2025, os jogos do campeonato são também levados até todo o Oriente Médio e o norte da África, via canais lineares ou plataformas parceiras. Até o momento, a liga não pode ser acompanhada ao vivo nas principais regiões do futebol, como a Europa e todo o continente americano.