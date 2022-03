Ajax x Benfica: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

Ajax e Benfica entram em campo nesta terça-feira (15), em Amsterdã, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Após empatarem por 2 a 2 no duelo de ida, quem vencer na tarde desta terça-feira, em Amsterdã, ficará com a vaga.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Ajax chega para o duelo desta terça-feira sem poder contar com Pasveer e Stekelenburg, lesionados.

No entanto, o time holandês não tem mais problemas e terá os reforços de Mazraoui e Alvarez.

Do outro lado, o Benfica tem dúvida quando às condições físicas de Yaremchuk e Otamendi.

Lucas Verissimo e Haris Seferovic permanecem no departamento médico.

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nunez.

Possível escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Klaassen, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

DESFALQUES

BENFICA:

Seferovic e Lucas Veríssimo: lesionados

AJAX:

Remko Pasveer e Stekelenburg: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ajax e Benfica será transmitido ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta terça-feira.