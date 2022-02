Abordagem ríspida e explicações: bastidores do papo entre Dracena e torcedores do Santos

Um grupo de torcedores do Santos foi à Vila Belmiro na manhã dessa quarta-feira (23) a fim de se queixar do início de temporada — a equipe é vice-líder do Grupo D do Paulistão, com nove pontos em oito jogos, e já demitiu o técnico Fábio Carille após o começo sem brilho em 2022.

Em meio à situação complicada, o diretor de futebol Edu Dracena foi procurado para conversar com membros de uma organizada durante a manhã dessa quarta. A GOAL conversou com fontes que estiveram no encontro e passaram detalhes do que houve.

O primeiro ponto é que os próprios torcedores admitiram que se excederam na abordagem ao dirigente. O chefe do departamento de futebol, Edu Dracena, estava na concentração do time ao lado de seus pares e foi abordado de forma bastante agressiva, conforme relatado por uma testemunha.

A primeira tentativa de conversa assustou àqueles que trabalham no dia a dia do clube, mas foi contornada pelo executivo de futebol. Os membros da organizada entenderam que se excederam e se desculparam com os colaboradores do clube.

Em meio ao bate-papo, os torcedores cobraram a demora para encontrar um substituto para Fábio Carille, demitido na última sexta-feira (18) por causa do início nada promissor da equipe na temporada. O grupo entendeu que o processo para encontrar um substituto e para a busca por reforços é moroso pelas burocracias impostas no regimento interno do Santos — hoje, as contratações precisam de aprovação do Conselho Gestor (CG), um grupo de conselheiros que atua ao lado do presidente Andrés Rueda.

Ao fim da reunião, os torcedores deram um voto de confiança a atual administração, mesmo que tenham iniciado o contato de forma bastante ríspida.

Horas após o encontro, o Santos venceu o Salgueiro por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, e também ficou mais perto de anunciar um novo treinador: o argentino Fabián Bustos está próximo de um acordo com o clube da Vila Belmiro, conforme publicado pela GOAL.