Abel Braga e o Vasco: treinador pode retomar carreira no clube onde viveu melhor fase como jogador

De volta ao Vasco da Gama, Abel Braga terá chance de revitalizar carreira no clube onde viveu melhor fase como jogador

O ano de 2019 começou com tudo para Abel Braga: depois de final de ano sabático, o treinador assumiu o cargo de técnico do Flamengo com expectativas, já que o clube carioca fazia investimentos altos para conquistar títulos. As conquistas até vieram, mas com Jorge Jesus. Demitido, Abelão terminou a temporada no poço sem fundo do , lutando contra a maré para escapar da Série B (ou A2?)

Para 2020, Abel Braga terá mais uma chance de treinar um gigante: será o novo treinador do do Gama.

Vindo de passagens ruins por , e Cruzeiro, o futebol parece estar cada vez mais deixando Abel para trás. Se o veterano não conseguir realizar um bom trabalho no Vasco (que parece estar arrumando a casinha pela primeira vez algum tempo), pode ser o adeus de uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol brasileiro.

As condições de trabalho podem até ajudar. O histórico, também.

Foi no Vasco que Abel Braga viveu seu melhor momento na carreira como jogador: retornou à seleção brasileira e chegou até a de 1978, além de ter conquistado o naquele mesmo ano. Do Cruzmaltino, se transferiu para a , onde atuou por três temporadas no .

Em suas outras duas passagens no Vasco, não teve muito sucesso: na primeira, em 1995, foi demitido após dois meses de trabalho; na segunda, em 2000, estava bem no cargo, mas aceitou proposta do Olympique de Marseille e acabou deixando o clube, após conquistar a . Agora, terá uma terceira (e provavelmente derradeira) chance.

Recolocar o no caminho dos títulos representaria muito para todas as partes: seria vital para uma torcida apaixonada que não merece as temporadas ruins nos últimos anos; representaria mais um degrau galgado pelo Vasco na reconstrução do clube; e seria mais uma chance para demonstrar que Abel Braga ainda tem muito para oferecer ao futebol.

Talvez seja a última.