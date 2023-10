ABC x Mirassol: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes voltam a campo nesta terça-feira (10), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na lanterna da Série B, com apenas 20 pontos conquistados e um aproveitamento de 21%, o ABC vem de empate com a Chapecoense sem gols na última rodada.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado com cinco vitórias consecutivas na Série B. Em oitavo lugar, com 49 pontos, a equipe está a cinco do Guarani equipe que fecha o G-4.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Mirassol soma duas vitórias, contra uma do ABC, além de um empate. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Mirassol venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

ABC: Michael; Alemão, Ramon, Habraão e Gedeilson; Thonny Anderson e Nathan Melo; Randerson, Paulo Sérgio e Wallyson; Evandro. Técnico:Argel Fuchs.

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Rodrigo Sam, Luiz Otavio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Desfalques

ABC

Maycon, Alex Silva, Genilson, Douglas e Romário, machucados, estão fora, assim como Anderson e Fabricio, suspensos.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?