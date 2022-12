Abaixo-assinados, nova final da Copa e 'parem de chorar': Argentina x França ainda não acabou

Albiceleste bateu franceses por 4 a 2 nas penalidades e conquistaram sua terceira taça do Mundial

Após a derrota da França para a Argentina na Copa do Mundo de 2022, alguns torcedores dos Bleus fizeram um abaixo-assinado pedindo que a final do torneio fosse refeita, alegando que o terceiro gol dos sul-americanos foi ilegal. Os argentinos, porém, responderam com outra assinatura, que brinca: "França, pare de chorar”.

O acordo realizado pela equipe vice-campeã conta com mais de 200 mil assinaturas, enquanto a dos argentinos passa de 60 mil. O argumento francês sobre o gol de Lionel Messi na prorrogação se dá pelo fato de, ainda antes do tento, alguns jogadores reservas da Albiceleste terem invadido o gramado. A regra diz que, no entanto, o juiz deveria ter anulado o lance antes de confirmá-lo, algo que não ocorreu.

Além das polêmicas durante o jogo, provocações externas também tomaram conta das comemorações sul-americanas. Uma delas com o goleiro Emiliano Martínez, personagem principal na decisão do título argentino, que enquanto participava do desfile com a taça da Copa por Buenos Aires, carregou um bebê de brinquedo com uma máscara do atacante francês Kylian Mbappé.

Getty

A seleção francesa, inclusive, comentou sobre a provocação de Dibu Martínez e realizou uma reclamação formal sobre a questão, com o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, relatando: "São garotos que deram o melhor de si para o sucesso da seleção francesa. E é importante que os apoiemos. Escrevi ao meu homólogo da Associação Argentina de Futebol. Acho esses excessos anormais no contexto da competição esportiva e acho difícil de entender. Foi longe demais."