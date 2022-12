Por que Mbappé já voltou aos treinos no PSG após vice da Copa do Mundo?

Menos de três dias após a final do Mundial, o atacante voltou a treinar com os companheiros da equipe parisiense

Ultimamente, Kylian Mbappé tem feito tudo em três. Um hat-trick na final da Copa do Mundo no domingo contra a Argentina, e três dias depois um retorno aos treinos do PSG que surpreendeu a todos. Ou quase. Sorriso irônico, agasalho cinza, o campeão mundial de 2018 e vice-campeão de 2022 apareceu na manhã desta quarta-feira (21) no Camp des Loges, confiante de que estava "melhor, melhor, melhor" .

O jogador, que assiste regularmente aos jogos das outras categorias do PSG (feminino e juvenil) não veio apenas para espreitar o encontro amigável dos seus companheiros mas para retomar os treinos.

Ele expressou seu frescor físico e mental para sua gestão

Após a perda do título da Copa do Mundo, vários elementos não sugeriam, no entanto, que uma recuperação tão rápida fosse possível. Na janela do hotel Crillon, Mbappé apareceu entre os primeiros jogadores ao lado de Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud.

Por que depois de uma decepção tão grande, o atacante da França e do PSG tomou a decisão de voltar aos treinos tão rapidamente e não se afastar para espairecer e voltar com as baterias carregadas? Esta escolha é antes de tudo coletiva. Na segunda-feira (19), o jogador pôde conversar com o seu treinador e a sua direção esportiva e explicou a sua motivação para voltar a jogar rapidamente, admitindo sentir-se bem mentalmente e fisicamente.

O regresso ao centro de Ooredoo corresponde a uma vontade de virar a página deste insucesso o mais rapidamente possível, e isso exige sobretudo trabalho. É também e com certeza uma mensagem muito forte enviada aos seus parceiros. Especialmente para aqueles que ainda não voltaram de férias.