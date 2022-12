França faz reclamação oficial contra provocações de goleiro da Argentina

A federação francesa fez uma reclamação depois que o goleiro provocou o atacante derrotado da França, Kylian Mbappé

Kylian Mbappé marcou um hat-trick na final da Copa do Mundo, mas isso não foi suficiente para dar o bicampeonato ao franceses, já que a Argentina conquistou seu terceiro título mundial na disputa de pênaltis. Nas comemorações, em Buenos Aires, o goleiro Emiliano Martinez reacendeu sua rivalidade unilateral com o atacante e, isso, não agradou os dirigentes da França.

O goleiro foi fotografado segurando um boneco de Mbappé ao lado de Lionel Messi no desfile em carro aberto do time argentino. Isso levou a Federação Francesa de Futebol a apresentar uma reclamação formal à federação argentina por considerar as comemorações de Martinez "chocantes" e "anormais".

Em entrevista ao Ouest-France, o presidente da FFF, Noel Le Graet, disse: "Lançamos procedimentos diferentes. É muito chocante. São garotos que deram o melhor de si para o sucesso da seleção francesa. É é importante que os apoiemos. Escrevi ao meu homólogo da Associação Argentina de Futebol. Acho esses excessos anormais no contexto da competição esportiva e acho difícil de entender. Vai longe demais. O comportamento de Mbappé foi exemplar."

Reprodução

Martinez já havia criticado Mbappé quando o acusou de "não saber nada sobre futebol" em resposta aos comentários do jogador do PSG de que os times europeus estavam mais bem preparadas para a Copa do Mundo porque jogam "partidas de alto nível o tempo todo Tempo" do que as equipes sul-americanas.

Lautaro Martinez, companheiro de Emiliano Martinez na seleção da Argentina, também argumentou que o que Mbappé disse foi "injusto".

O atacante do PSG já voltou a treinar na equipe francesa e deve retornar na partida contra o Strasbourg, na Ligue 1, na próxima quinta-feira (28).