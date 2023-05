A temporada de ouro de Lautaro Martinez

O atacante da Inter está na melhor temporada de sua carreira até agora: ele é indispensável para Inzaghi e continua marcando gols e dando assistências

A Bola de Ouro provavelmente será uma disputa entre Leo Messi e Erling Haaland, mas a corrida pelo pódio ainda não está completamente definida e pode trazer surpresas. Um dos concorrentes na disputa pelas primeiras posições na lista dos melhores jogadores do mundo pode ser Lautaro Martinez, que está jogando a melhor temporada de sua carreira até agora.

A temporada do atacante argentino começou com uma média de gols relativamente linear, mas a partir de janeiro as coisas mudaram drasticamente. No Qatar, Lautaro não marcou e gradualmente perdeu seu lugar para Julian Alvarez, mas ainda contribuiu significativamente para a vitória do terceiro título mundial da Argentina, convertendo um dos pênaltis na final contra a França.

De volta à Itália, porém, a conexão com o gol foi retomada. Com a ausência de Skriniar, Lautaro tornou-se o capitão da Inter, marcou muitos gols e, apesar dos momentos difíceis, tornou-se peça fundamental nas estratégias de Inzaghi.

Agora, com a classificação garantida para a próxima Champions League, conquistada com a vitória sobre a Atalanta (jogo em que Martinez marcou seu 21º gol no campeonato), todas as atenções estão voltadas para o dia 10 de junho e a final contra o Manchester City.

Nesse confronto direto com Erling Haaland, o primeiro de suas carreiras, veremos quem tem mais chances de desafiar Messi, que no último sábado (27) conquistou seu segundo título consecutivo como campeão da França (tornando-se, ao lado de Dani Alves, o jogador mais vitorioso de todos os tempos).

Se a Inter vencer a quarta Liga dos Campeões de sua história (e o terceiro título da temporada, após a Supercopa e a Copa da Itália), as chances de ver Lautaro Martinez no pódio da Bola de Ouro podem ser muito maiores, especialmente se ele alcançar Osimhen na liderança da artilharia na última rodada da Serie A.

Enfim, um 2023 emocionante pode se tornar histórico para Lautaro Martinez, para a Inter e para o futebol italiano em geral.