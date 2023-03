A numeração do Brasil no amistoso contra o Marrocos

Enquanto Yuri Alberto e Rodrygo ficaram com a 9 e 10, respectivamente, Vini Júnior vai ser o camisa 11

O primeiro compromisso da seleção brasileira após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia acontece neste sábado (25). O Brasil enfrenta Marrocos, às 19h (de Brasília), no estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos.

Será o terceiro jogo na história entre brasileiros e marroquinos, com o Brasil tendo vencido os dois jogos sem nunca ter levado um gol sequer. A partida também marca a estreia de Ramon Menezes como técnico interino da equipe principal, que tentará demonstrar que seu trabalho vale o investimento para o próximo ciclo.

No dia da partida, a CBF divulgou a numeração dos 23 jogadores convocados para o duelo contra os norte-africanos. Confira abaixo.