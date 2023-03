Quantas vezes o Brasil enfrentou o Marrocos na história?

Seleção brasileira enfrenta o time sensação da última Copa do Mundo e quer manter o retrospecto positivo

Neste sábado (25), a seleção brasileira volta a campo pela primeira vez desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrenta a sensação do último Mundial, o Marrocos, às 19h (de Brasília) e este será apenas o terceiro jogo entre os países sul-americano e africano.

Com o final do ciclo de Tite na seleção brasileira, este jogo contra os marroquinos marcará a estreia de Ramon Menezes como treinador do Brasil. Enquanto a CBF não anuncia o técnico que deve assumir o posto, Ramon, em caráter interino, terá a chance de mostrar seu trabalho, que começou com uma convocação pouco óbvia e com mais jogadores que atuam em terras brasileiras.

Já Marrocos chega para seu primeiro jogo pós Copa com a mesma base que alcançou a semifinal do Mundial e com o mesmo técnico, Walid Regragui.

Os jogos entre as seleções

Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas duas vezes no passado: uma em 1997 e outra em 1998, na Copa do Mundo.

Em 1997, o Brasil venceu por 2 a 0, em um amistoso já visando o Mundial do ano seguinte. O time comandado por Mário Zagallo tinha alguns nomes que não jogariam o torneio em 1998, como Zé Elias, Dodô, Donizete Pantera e mais. Os dois gols da seleção foram anotados por Denílson, já no final da partida.

Em 1998, o duelo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, disputada na França. O Brasil chegaria à final, mas seria derrotado pelos donos da casa. Mas a vitória por 3 a 0 sobre o Marrocos garantiria os brasileiros nas oitavas de final. Os gols daquele jogo foram marcados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.