Quem é Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira Sub-20?

Treinador vai completar um ano com a jovem Canarinho em março; equipe disputa título do Sul-Americano neste mês

Invicto desde a primeira fase do Torneio Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira conta com grandes nomes do futebol jovem em seu elenco, incluindo também um dos grandes responsáveis pelas boas atuações da equipe: o técnico Ramon Menezes.

O treinador mineiro está na equipe sub-20 do Brasil desde março de 2022 e soma números positivos com a seleção. Ao todo, Ramon Menezes soma sete partidas, com seis vitórias e um empate, todos válidos pelo atual torneio que disputa pela Amarelinha.

O técnico tem passagens por clubes renomados do futebol brasileiro, incluindo Vitória e Vasco da Gama, pelos quais também atuou como jogador. Aliás, como atleta, chegou a jogar no Cruzeiro, Bahia, Athletico, Fluminense, Tokyo Verdy e Bayer Leverkusen, por exemplo, somando longa bagagem como esportista de 1990 até 2014.

Segundo o portal oGol, especializado em dados, pelo Gigante da Colina, Ramon Menezes comandou 16 partidas ao todo, com oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Na temporada seguinte, como treinador do Leão da Barra, acabou não tendo resultados tão bons, com oito jogos perdidos em 18 totais, além de sete empatados e apenas três em que saiu vitorioso. Apesar disso, foi convidado a fazer parte da seleção brasileira sub-20 em seguida, onde realiza trabalho consistente até então.

Restando apenas duas partidas para o fim do Sul-Americano, o Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (09), às 22h (de Brasília). Caso vença o duelo, ficará mais próximo da taça ao enfrentar o Uruguai no domingo (12).