Brasil x Marrocos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Seleção brasileira terá o seu primeiro desafio após a Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Marrocos se enfrentam na noite deste sábado (25), a partir das 19h (de Brasília), em amistoso no Estádio Ibn Batouta, em Tânger. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, do canal do Galvão Bueno, no YouTube.

Na ESPN, a narração do amistoso será de Paulo Andrade, com comentários de Paulo Calçade, Zinho e Leonardo Gaciba, enquanto a Band terá Sergio Mauricio como narrador, além de Neto e Denilson nos comentários.

Três meses após a traumática eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil volta a campo para encarar o Marrocos, que foi a grande surpresa do Mundial do Qatar - os marroquinos avançaram até à semifinal, quando foram derrotados pela França.

Sem técnico após a saída de Tite, a seleção brasileira terá Ramon Menezes, campeão do Sul-Americano sub-20, no comando da equipe interinamente. Alisson, Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro não foram convocados, mas os jovens Andrey Santos e Vitor Roque apareceram na lista.

O último encontro entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998. Na ocasião, a seleção brasileira venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros: Ederson, Mycael e Weverton;

Laterais: Arthur, Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodi;

Zagueiros: Ibañez, Éder Militão e Robert Renan;

Meias: André, Andrey Santos, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá e Raphael Veiga;

Atacantes: Antony, Rodrygo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque.

Pr ováveis escalações

Brasil: Ederson; Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro e Andrey Santos; Rodrygo, Paquetá e Vinícius Jr.; Vitor Roque. Técnico: Ramon Menezes (interino).

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd (Yamiq), Saiss e Mazraoui (Allah); Ounahi, Amrabat e Sabiri; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Não há desfalques confirmados

Quando é?