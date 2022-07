A lista de dispensas do Manchester United para a temporada 2022/23

Com a chegada do técnico Erik Ten Hag, grandes mudanças devem acontecer no elenco dos Diabos Vermelhos

O Manchester United quer um recomeço após mais uma temporada frustrante, que começou promissora sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer e terminou melancólica comandada por Ralph Rangnik. O novo técnico, Erik Ten Hag, já chegou e agora restam as definições a respeito do elenco para a próxima campanha, que começa em agosto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O time vermelho de Manchester se tornou uma das equipes que mais gastou dinheiro nas janelas de transferências dos últimos anos, com cerca de 1 bilhão de libras 'torradas' em jogadores que pouco deram retorno.

Para abrir espaço para novas contratações, o United deve se desfazer de diversos jogadores nessa janela de transferências. Vale lembrar que nomes como Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard e Nemanja Matic já foram dispensados pelos Diabos Vermelhos.

Agora, o Man United ainda trabalha na saída de alguns atletas, na intenção de enxugar o elenco e a folha salarial para outros investimentos. Confira abaixo quais jogadores podem deixar o Old Trafford nos próximos meses.

Cristiano Ronaldo

O craque português já vê mais próximo o final de sua carreira e não quer permanecer em um clube que não deve disputar as principais competições possíveis. Fora da Liga dos Campeões e longe de ser um favorito na Premier League, o Manchester United pode perder Cristiano Ronaldo nas próximas semanas. O gajo não viajou com o grupo do United para a pré-temporada por "motivos pessoais".

Embora o clube afirme que CR7 não está à venda, uma boa oferta pode tirar o atacante de Old Trafford.

Mais artigos abaixo

Alex Telles

O lateral-esquerdo brasileiro não conseguiu repetir no United o sucesso e o protagonismo apresentados no Porto. A chegada do lateral-esquerdo Tyrell Malacia, do Feyernoord, deve dificultar ainda mais a vida de Telles no United, já que ele teria que disputar posição com o holandês, além de competir com Luke Shaw pela posição.

Andreas Pereira

O desenvolvimento de Pereira não aconteceu como o United esperava. Após diversos empréstimos, ele chegou ao Flamengo e por diversas vezes foi comentado que ele poderia permanecer no Brasil. O erro na final da Libertadores da América acabou manchando a passagem dele pela Gávea e o Flamengo decidiu não comprar o belga-brasileiro.

O atleta está muito próximo de ser anunciado como novo jogador do Fulham, após o United aceitar a proposta de 10 milhões de libras.

Eric Bailly

Os primeiros meses de Eric Bailly no Man United surpreenderam que não conhecia o zagueiro marfinense. Porém, as muitas lesões atrapalharam sua passagem pelo clube. Embora o atleta não tenha intenção de sair, o United estaria disposto a negociar o jogador. O Fulham é um time interessado.

Anthony Martial

Martial foi emprestado ao Sevilla, mas as lesões atrapalharam seus dias na Espanha. Agora, de volta ao Old Trafford, Martial pode deixar o clube se uma proposta de 20 milhões de libras chegar. No 'mundo ideal', os Diabos Vermelhos aceitariam uma proposta de 30 milhões de libras por Martial e Bailly.

Brandon Williams

O jovem lateral da base do United não deve permanecer no clube. Uma proposta de 10 milhões de libras pode ser o suficiente para o time vermelho vender o defensor.

Tom Heaton

Por muito tempo considerado o melhor goleiro inglês em atividade, Heaton caiu no esquecimento no Manchester United. O Middlesbrough, de Chris Wilder, tem interesse na contratação do ex-arqueiro da seleção inglesa.