A lesão que pode tirar Paul Pogba da Copa do Mundo de 2022

O volante de 29 anos terá que passar por uma cirurgia, e dependendo do procedimento não entra mais em campo neste ano

Paul Pogba levou um balde de água fria. Depois de uma passagem complicada pelo Manchester United, o francês acertou sua volta à Juventus a fim de recuperar seu melhor futebol e ir à Copa do Mundo no final de 2022. No entanto, uma lesão pode atrapalhar sua volta por cima.

Apenas duas semanas depois de seu retorno à Juventus, Pogba conseguiu entrar em campo apenas uma vez, em um amistoso contra o Chivas antes de sofrer uma lesão que pode atrapalhar o resto de seu ano. Durante um treino da Velha Senhora nos Estados Unidos, o volante saiu de campo mancando, o que parecia uma boa notícia, já que se fosse tão grave ele não deixaria o gramado por conta própria.

No entanto, exames apontaram que o problema do jogador francês pode ser um pouco mais grave do que se achou inicialmente. Em comunicado oficial, o clube revelou que Pogba estava com os tecidos do joelho rasgados. “Após queixar-se de dor no joelho direito, Paul Pogba foi submetido a exames radiológicos que revelaram uma lesão no menisco lateral", escreveu a Velha Senhora.

Inicialmente se achou que Pogba ficaria de fora por apenas três semanas, o que o tiraria do começo da temporada da Serie A italiana, mas não atrapalharia o resto do ano, de forma que ele poderia ir à Copa do Mundo defender a seleção francesa. No entanto, novos exames indicaram uma lesão mais complicada, que deve demandar uma cirurgia, que o tira dos gramados por mais tempo.

Pogba vai jogar a Copa do Mundo?

Neste momento, são duas possibilidades de tratamentos cirúrgicos para o volante, cada um demandando um tempo diferente de recuperação. A primeira opção é uma meniscectomia que exigirá cerca de dois meses de recuperação - o que permitirá que ele voltasse a jogar no final de outubro. A outra possibilidade é suturar o menisco, um procedimento que apresenta uma melhor taxa de recuperação, mas existe que ele fique afastado por mais tempo, entre quatro e cinco meses.

O jogador e o clube preferem a sutura, que demanda menos tempo de recuperação, de forma que ele não se afastaria dos gramados até 2023 e poderia ir ao Qatar defender a França na Copa do Mundo. No entanto, a decisão pode não depender deles dependendo dos novos exames que serão realizados.