Pogba faz promessa em adeus ao Manchester United: "vou provar que cometeram um erro"

Meia francês passa a ser um jogador livre no mercado já nas próximas semanas

A segunda passagem de Paul Pogba pelo Manchester United terminou como a primeira: com uma saída a custo zero. Os Red Devils anunciaram que não vão renovar com o francês, que tem contrato até 30 de junho.

Depois do anúncio, o francês prometeu mostrar ao clube inglês que eles “cometeram um erro” ao permitir a sua saída sem uma renovação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



"Meu pensamento é mostrar ao Manchester United que eles cometeram um erro ao esperar para me dar um contrato. E para mostrar a outros clubes que o clube cometeu um erro ao não me oferecer um contrato.”, afirmou em seu novo documentário no Amazon Prime.

O United tentou amarrar Pogba a um novo acordo durante o verão europeu de 2021, com termos melhorados, apesar de já receber um pacote salarial de 290 mil libras por semana.



Mino Raiola, que infelizmente faleceu em abril , pode ser visto em um programa chamado 'The Pogmentary' discutindo uma oferta do United com um de seus clientes mais importantes.

Pogba, no entanto, ficou impressionado ao ver os Red Devils esperarem até 12 meses a partir de sua data de expiração antes de entrar em negociações, com o francês dizendo: "Como você pode dizer a um jogador que você o quer e não oferecer nada a ele? Nunca vi isso"

Pogba, que fez a sua estreia como profissional sob o comando de Sir Alex Ferguson em 2011 , foi considerado por muitos como um sério candidato à Bola de Ouro quando retornou a Manchester em 2016.

Mais artigos abaixo

Porém, o francês nunca conseguiu se firmar 100%, e deixa o clube após 226 jogos, e 39 gols marcados.

Quando será lançado o documentário de Paul Pogba?

The Pogmentary será lançado exclusivamente na Amazon Prime Video no dia 17 de junho.

A produção, que será transmitida em todo o mundo, oferecerá aos torcedores uma visão de como é realmente a vida de Pogba fora do campo de futebol.