A importância de Messi, autor de um terço dos gols do Barcelona

Que o futuro de Neymar e a falta de compromisso de Dembélé não ofusquem a melhor notícia que o Barça poderia ter: Messi está pronto

Desde que Leo Messi marcou seu primeiro gol oficial com a camisa do no dia primeiro de Maio de 2005, contra o Albacete, o time catalão fez ao todo 2039 gols. Destes, 603 (ou 29%) foram marcados pelo argentino. Ele não parou de crescer, especialmente a partir da temporada 2008-09, quando Pep Guardiola, então treinador do Barça, lhe deu a camisa 10, que veste até hoje.

Se considerarmos os números somente a partir de quando Messi começou a usar o número 10, foram 561 gols marcados por ele dos 1743 que o Barcelona fez no total. Ou seja, 32% - ou aproximadamente um terço - dos gols do Barça neste período foram do craque. A cada três gols do time, um é de seu camisa 10. Um absurdo.

Estes dados mostram a indiscutível dependência que o Barcelona tem de sua maior estrela. A notícia na Catalunha nesta semana não é sobre o quanto o Barça pretende investir em Neymar, ou sobre as negligências de Ousmane Dembélé (depois de dois anos do francês no clube ninguém pode dizer que não o conhece), tampouco sobre a lesão de Luis Suárez. A notícia é a volta de Messi contra o . Na quarta, ele participou do treinamento normalmente com seus companheiros.

E assim, como a Goal já havia dito, Messi jogará na segunda rodada de LaLiga, sua primeira partida oficial na 16ª temporada vestindo azul e grená. Nada nem ninguém pode desviar a atenção de Messi no próximo domingo no Camp Nou. Sem poder contar com Dembélé e Suárez, Messi estará em campo com Griezmann. Pela primeira vez ao lado do francês, o argentino tentará recuperar o Barça da derrota contra o . E sobre Neymar, falamos dele outro dia que Messi não seja novidade.