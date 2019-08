Dembélé não vai para o PSG nem para nenhum outro clube, avisa empresário do francês

Agente confirmou interesses de outras equipes, em especial o PSG, mas crava a permanência do atleta no Barcelona

Moussa Sissoko, agente da Ousmane Dembélé, afirmou que o já sabe que as "portas estão fechadas” para uma possível contratação do jogador.

Em entrevista à rádio francesa RMC, Sissoko comentou sobre o futuro do atacante francês no : "Recebemos o interesse dos grandes clubes. Mas deixamos claros que ele não queria sair. A porta está fechada para o ou para qualquer outro clube, todos estão cientes das nossas intenções”.

O empresário que chegou a ser questionado sobre, supostamente, ter escondido a lesão do atleta preferiu amenizar o caso: "Se eu confirmar ou negar tudo o que é dito na mídia, vou gastar todos os dias fazendo exatamente isso. Eles dizem que quem é justificado é enfraquecido. Quando a crítica é fundamentada, podemos debater. Mas quando ouço coisas erradas, prefiro me concentrar no que é essencial”.



Durante o bate-papo, Sissoko aproveitou a ocasião para rebater as críticas feita a Dembélé: “Quando você é um atleta de alto nível, você deve aceitar os elogios, mas também as críticas. Ele vive muito bem, mas nunca reage. Está focado em seus objetivos. E ele sabe o que precisa fazer para ter sucesso no Barça”.

Sobre os rumores da possível chegada de Neymar “desbancar” Dembélé no Barça, Sissoko respondeu: "Ele não se sente ameaçado. Quando você joga no Barça, espera competir lá. Seja Neymar ou outro, ele não se importa com isso, ele só se importa com o que ele tem que fazer".