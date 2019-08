Messi se recupera e reforça Barcelona no Espanhol. Suárez e Dembélé estão fora

O argentino será relacionado para a segunda rodada da La Liga contra o Bétis; trio de ataque ainda é dúvida

Depois de uma lesão na panturrilha direita, Lionel Messi estará de volta ao time do na partida contra o , no domingo. O argentino está fora desde 5 de agosto. Para o treinamento da quarta-feira, segundo apurações da Goal, Messi trabalhará normalmente com seus companheiros. Duas sessões de treinos estão programadas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Embora Messi esteja apto a voltar a treinar com seus companheiros, Ernesto Valverde ainda tem duas baixas no ataque: Ousmane Dembélé e Luis Suárez. O francês está fora por até cinco semanas devido a uma lesão e o uruguaio se machucou no jogo contra o . Além disso, a saída de Philippe Coutinho para o de Munique é outra baixa no ataque blaugrana.

Para formar o ataque que começa a partida contra o Bétis, Valverde deverá escalar, além de Messi, Antoine Griezmann e Rafinha. O brasileiro foi improvisado como ponta no jogo de sexta contra o Bilbao após a saída de Suárez. O Barça não tem outros atacantes no elenco principal, então algum jogador de La Masia, categoria de base do clube catalão, deve se juntar ao time e poderá ser opção no banco de reservas.