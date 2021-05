"A gente não desiste", garante diretor do Flamengo sobre presença de torcedores na final do Carioca

Diretor de relações externas, Cacau Cotta garante que clube seguirá trabalhando nos protocolos e mantém confiança

Na noite desta sexta-feira (14), a Prefeitura do Rio de Janeiro reforçou, através de nota oficial, o veto a volta do público ao Maracanã para as finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O time Rubro-Negro havia encaminhado um protocolo as entidades de saúde.

Para a Prefeitura, no entanto, a "falta de detalhes sobre o protocolo de segurança sanitária" impede a autorização. O Flamengo, por sua vez, não desistiu da ideia e vai continuar trabalhando para que a segunda partida, agendada para o dia 22 de maio, tenha a presença de torcedores.

Diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta lamentou a decisão da Prefeitura, mas frisou que o Rubro-Negro seguirá tentando o retorno do público.

"O jogo de semana que vem a gente não desiste, o Flamengo a gente não desiste nunca ainda mais do torcedor, são exigências que muitas vezes são dificieis de ser cumpridas, a gente não vê isso em outras situações, mas isso está na mão do doutor Tannure, de outras pessoas também, é uma equipe"

"A gente mandou o melhor protocolo possível. Eu fico chateado porque só o torcedor vai ser penalizado. A Conmebol fez jogo no Rio e teve público, já teve convidados no jogo em Brasília na nossa final da Supercopa. No Rio de Janeiro está tudo funcionando, teatro, cinema, shopping, metro e aí o torcedor é penalizado? O Maracanã é um lugar aberto, dá para fazer exame antes".

Cacau também revelou que uma das ideias do protocolo seria a de estar torcedores na entrada do Maracanã

"Não tinha uma única ideia, eram várias, mas tinha o teste na hora, a pessoa pagar pelo ingresso e pelo teste. Se ela tivesse positivo, teria que voltar para casa e cumprir uma quarentena como é em qualquer lugar, essa era uma das ideias.

Abaixo, confira a nota completa da Prefeitura do Rio:

"A presente Nota Técnica, emitida pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – S/IVISA-RIO, tem o objetivo de esclarecer que a situação epidemiológica do Município de risco elevado para a transmissão da Covid-19 requer cautela para a liberação de eventos esportivos de grande porte com a presença de público, em razão do potencial impacto causado pelo potencial de aglomeração na entrada e saída e deslocamento de pessoas.

Por esse motivo, o Decreto Rio 48.425, de 2021 suspende a realização de eventos esportivos com a presença de público em estádios e ginásios. Em relação à solicitação do Clube do Flamengo para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando a falta de elementos mais detalhados acerca de protocolos sanitários específicos, voltados à realização das partidas finais do campeonato carioca com a presença de público nos dias"