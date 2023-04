A escalação do Palmeiras contra o Água Santa na final do Paulistão

Breno Lopes levou a melhor contra Endrick; veja os onze titulares de Abel Ferreira para a decisão

O técnico Abel Ferreira já definiu o time do Palmeiras para enfrentar o Água Santa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, neste domingo (2). Breno Lopes aparece como titular, enquanto Endrick, mais uma vez, fica no banco de reservas.

O time titular do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes e Rony. Além disso, Abel tem no banco de reservas Marcelo Lomba, Vanderlan, Mayke, Luan, Endrick, Giovani, López, Rafael Navarro, Jailson, Gustavo Garcia, Fabinho e Jhon Jhon.

A bola rola na Arena Barueri a partir das 16h (de Brasília), com mando do Água Santa. O Verdão, por ter a melhor campanha geral, tem a vantagem de decidir o título em casa, em jogo no próximo domingo (9).