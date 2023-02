A escalação do Milan contra o Tottenham nas oitavas da Champions

Ainda sem contar com o lesionado Maignan, a equipe italiana está escalada para o confronto de ida das oitavas da Liga dos Campeões; veja

O Milan está escalado para o duelo contra o Tottenham, nesta terça-feira (14), no confronto de ida das oitavas de final da Champions League 2022/23. O técnico Stefano Pioli segue sem poder contar com seu goleiro titular, Mike Maignan, de modo que o romeno Tatarusanu segue na equipe. O comandante italiano optou por repetir a mesma escalação utilizada no confronto contra o Torino, na última sexta-feira (10), pelo Campeonato Italiano.

Desta forma, o Milan está escalado com: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Malick Thiaw; Saelemaekers, Rade Krunic, Tonali, Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

Os primeiros 90 minutos acontecem nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no San Siro, enquanto o jogo de volta em Londres está agendado para três semanas, no dia 8 de março. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.