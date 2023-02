A escalação do Bayern contra o PSG nas oitavas da Champions

Time titular terá Choupo-Moting na vaga de Mané, machucado, e entrada de Sommer e Cancelo entre os onze

O Bayern de Munique está definido pelo técnico Julian Nagelsmann para o duelo desta terça-feira (14) diante do PSG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O camaronês Choupo-Moting é o escolhido na escalação titular para o jogo contra os franceses na vaga de Mané, que está contundido desde o final de 2022, enquanto o suíço Yann Sommer entra no gol, substituindo Manuel Neuer, que ficará fora durante o resto da temporada. Mazraoui e Wanner, também estão no departamento médico.

O time titular do Bayern: Sommer; Upamecano, De Ligt, Pavard; Cancelo, Goretzka, Kimmich; Musiala, Sané, Coman e Choupo-Moting.

A bola rola no Estádio Parc des Princes, em Paris, a partir das 17h do horário de Brasília. O time alemão venceu os seis jogos da fase de grupos da Champions, marcou 18 gols e só sofreu dois. Além disso, o Bayern está invicto há 20 jogos na temporada, entre todas as competições — com 15 vitórias nesse período. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SBT Sports, na internet, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos. Além disso, o duelo também será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming. Acompanhe na GOAL os principais lances do duelo e estatísticas em tempo real.