West Ham x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 22ª rodada da Premier League; veja como acompanhar na internet

Na manhã deste sábado (11), o West Ham recebe o Chelsea às 09h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2022/23. O primeiro confronto do dia será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv por assinatura, e no streaming Star+. Na GOAL, você acompanha ao jogo em tempo real.

Até a 21ª partida do torneio, as equipes disputam posições quase que opostas na tabela da Premier League: enquanto os Blues estão na nona posição, no meio da classificação geral, na busca para alcançar pelo menos o Top 5 do torneio, o os Hammers tentam ficar mais longe da zona de rebaixamento, considerando que estão logo acima do Everton, primeiro do Z-3.

O Chelsea não faz sua melhor temporada neste Campeonato Inglês, somando apenas oito vitórias em 21 duelos disputados até o momento, além de seis empates e sete derrotas, com saldo de um gol positivo. O West Ham, ao longo dos confrontos já jogados, tem cinco partidas vencidas, quatro empates e 12 jogos em que saiu derrotado. Seu saldo de gols chega aos oito negativos.

Prováveis escalações

Escalação do provável do West Ham: Fabianski; Ben Johnson (Kehrer), Ogbonna e Aguerd; Coufal, Paquetá, Declan Rice e Emerson; Bowen, Benrahma e Scamacca (Michail Antonio).

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Reece James, Thiago Silva, Badiashile e Cucurella; Gallagher, Enzo Fernández e Mount (João Félix); Ziyech (Madueke), Havertz e Mudryk.

Desfalques

West Ham

Getty

Alphonse Areola e Thilo Kehrer (dúvida - lesionados)

Chelsea

Getty

Raheem Sterling (dúvida); Christian Pulisic, N'Golo Kante , Armando Broja e Edouard Mendy (lesionados); Wesley Fofana, Denis Zakaria e Mateo Kovacic (em processo de retorno)

Quando é?