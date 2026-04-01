15 milhões impedem a saída do craque do Real Madrid

O jogador do Real Madrid parece inclinado a retornar ao seu antigo clube durante a próxima janela de transferências, em uma decisão que reflete seu desejo de recuperar seu papel de titular.

A recente notícia sobre a possível saída de um craque do Real Madrid por 15 milhões de euros tem gerado bastante discussão entre os torcedores e analistas de futebol. Enquanto muitos especulam sobre o futuro do jogador, é interessante observar como essas movimentações no mercado podem impactar as odds e apostas em partidas futuras. Para aqueles que desejam acompanhar e apostar de forma segura, é essencial conhecer os sites de apostas legais disponíveis no Brasil. Esses sites oferecem uma plataforma confiável para os apostadores, garantindo que suas transações e dados pessoais estejam protegidos.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “AS”, as negociações entre o espanhol Dani Ceballos e seu antigo clube, o Real Betis, parecem complicadas no momento.

Isso se deve às elevadas exigências financeiras associadas à transação, já que o Real Madrid avalia o valor de venda do jogador em cerca de 15 milhões de euros.

O jornal acrescentou: “Os obstáculos não param por aí, já que Ceballos exige um salário anual de até 9 milhões de euros”.

E continuou: “Esse valor representa um grande desafio para a diretoria do Real Betis e coloca a negociação em uma situação complicada, apesar da vontade do jogador de sair”.

Vale lembrar que o jornal “Marca” havia informado anteriormente que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não se opõe à saída de Ceballos, desde que seja apresentada uma oferta financeira adequada.

Atualmente, Dani Ceballos está focado na recuperação total da lesão na coxa direita e já começou a treinar parcialmente com o grupo.