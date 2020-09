Antony dá vitória ao Ajax em estreia oficial e deixa são-paulinos com saudade

Brasileiro marca contra Sparta Rotterdam e tem começo animador com a camisa da equipe holandesa

Depois de se destacar em amistosos, Antony deu sequência ao seu início promissor na ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 do sobre o Sparta Rotterdam, neste domingo, fora de casa, pela primeira rodada da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O atacante brasileiro definiu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, após cortar a marcação e chutar de esquerda, e chamou a atenção também com jogadas de efeito enquanto esteve em campo. Ele deu lugar a David Neres, outro ex-são-paulino, aos 30 do segundo tempo.

Mais times

A boa exibição de Antony fez alguns torcedores tricolores sentirem saudades de ver o jovem formado em Cotia atuando no setor ofensivo da equipe.

Hoje gol do Luís Araújo e do Antony, são-paulino não tem um dia de paz........ — SÃO PAULO MIL GRAU (de 🏠) (@SaoPauloMiIGrau) September 13, 2020

Antony no chutava igual uma criança, foi pro Ajax desenvolveu a canhota do messi kkkkkkk.

Mas muito feliz pela nossa cria está indo tão bem, voaaaaaa cria, de cotia para o mundo 🔥🔥🔥⚽️🇾🇪 https://t.co/U4DEXEFv5k — Federa de la casca 🇾🇪🥋 (@federadoswish71) September 13, 2020

Kkk os cara acham q o Antony era perna de pau no SP e de repente jogou bola no Ajax ...😂😂 Ele jogava no SP e muitas das vezes foi decisivo. — Luanna Sabrina 🤭 (@sabrinaluh) September 13, 2020

Antony ta jogando demais no Ajax — doisj²³  (@yurimendes33) September 13, 2020

Início com tudo! Veja a performance de Antony no primeiro jogo oficial pelo Ajax: https://t.co/4KukkP15FK — Daniel Perrone ♔ (@danielperrone) September 13, 2020

Após a partida, Antony valorizou o gol e também a entrega do Ajax, que atuou com um jogador a menos desde os 27 minutos de jogo - Tagliafico foi expulso.

Mais artigos abaixo

"Estou muito feliz com minha estreia e também por ter conseguido marcar. Isso é muito importante para mim e para o clube. Foi difícil jogar com um a menos, principalmente no primeiro tempo, mas nos doamos até o último minuto", declarou o jogador de 20 anos à Fox Sports.

"Estou muito feliz. Estou num país fantástico e fui muito bem recebido pelos torcedores e por todos no clube", completou.