Semifinal da Copinha 2024: classificados, confrontos, datas dos jogos e mais da Copa São Paulo de Futebol Junior

Vejas todas as informações sobre o mata-mata que antecedeu a final

“A final é logo ali” nunca fez tanto sentido como para o Cruzeiro, que venceu o Flamengo no primeiro jogo da semifinal e assegurou uma vaga na decisão. Posteriormente, foi a vez do Corinthians eliminar o Novorizontino e se classificar para a final, que será disputada no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo. As equipes estão em busca da tão sonhada e cobiçada taça, que representa a competição de base mais importante do país. Pensando nisso, a GOAL reuniu todas as informações sobre as semifinais da Copinha 2024.