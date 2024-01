Final da Copinha 2024: data, que horas é, onde assistir ao vivo, estádio e mais da decisão

Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre a final do torneio entre Corinthians e Cruzeiro

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 está prestes a conhecer seu campeão. Corinthians e Cruzeiro irão decidir quem ficará com o título mais importante da base do futebol brasileiro. Os alvinegros bateram o Novorizontino por 3 a 0, na Neo Química Arena, e garantiram a vaga com tranquildiade, já a celeste mineira superou o Flamengo por 2 a 1 e vai decidir sua quinta final na história.

Abaixo, a GOAL te conta tudo o que você precisa saber para a decisão.