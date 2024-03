Confira tudo sobre os jogos que definirão os finalsitas do Paulistão 2024

A reta final do Campeonato Paulista está a todo vapor e dois confrontos eletrizantes definirão os finalistas do torneio, na semifinal.

Nesta etapa do torneio, as equipes com melhor campanha na fase de grupos terão a vantagem do mando de campo.

A seguir, a GOAL reúne todas as informações que você precisa sobre as semifinais do Campeonato Paulista 2024.