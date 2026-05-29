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Six battles Champions League final Arsenal PSG GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Seis confrontos que decidirão a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain

Análises
Liga dos Campeões
Arsenal
PSG
Luis Enrique
M. Arteta
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
J. Timber
Vitinha
D. Rice
M. Lewis-Skelly
B. Saka
N. Mendes
A. Hakimi
Gabriel
W. Saliba
Especiais e Opinião

A tão esperada final da Liga dos Campeões deste sábado, entre Arsenal e Paris Saint-Germain, em Budapeste, é um clássico confronto de estilos. O Arsenal ostenta o melhor desempenho defensivo da competição, tendo sofrido menos gols (seis) e mantido mais jogos sem sofrer gols (nove) do que qualquer outra equipe. A grande questão, porém, é: os jogadores de Mikel Arteta serão capazes de conter uma das equipes de ataque mais talentosas da história do futebol europeu?

O PSG já marcou 44 gols em sua trajetória até a Puskas Arena e, considerando que desmontou a brilhante defesa do Inter na final do torneio do ano passado em Munique, os atuais campeões são definitivamente os favoritos para este confronto contra um clube que ainda não venceu a Liga dos Campeões.

É claro que o Arsenal, eterno vice-campeão da Premier League, chegará à Hungria em alta, após provar seu valor ao encerrar uma seca de 22 anos sem títulos, o que significa que a pressão agora está bem menor sobre uma equipe que não sofreu nenhuma derrota na Liga dos Campeões desta temporada.

Tudo está pronto, então, para uma das finais mais fascinantes da história recente — mas onde exatamente a partida será ganha ou perdida? O GOAL analisa seis confrontos-chave que serão decisivos para determinar se o PSG conquistará sua segunda Liga dos Campeões na noite de sábado — ou se o Arsenal finalmente conquistará a sua primeira...

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    Bukayo Saka x Nuno Mendes

    Este confronto vai ser um sucesso de bilheteria. Bukayo Saka não teve uma temporada particularmente impressionante — as lesões tiveram seu papel —, mas o Arsenal é uma equipe totalmente diferente no ataque quando seu “Starboy” está em plena forma e em grande fase. 

    Saka é obviamente muito habilidoso, mas há duas razões pelas quais ele é tão importante para os Gunners. Em primeiro lugar, ele é destemido, o que significa que nunca tem medo de arriscar e avançar contra os defensores. Em segundo lugar, ele é excelente defensivamente, razão pela qual às vezes foi escalado como lateral-ala — ou até mesmo como lateral — ao longo de sua carreira. 

    Consequentemente, há poucos jogadores no futebol atual mais bem equipados para não apenas incomodar Nuno Mendes, mas também conter sua ameaça ofensiva. É duvidoso, porém, que Saka consiga realmente atingir esse duplo objetivo. 

    Mendes é, de longe, o melhor lateral-esquerdo do mundo — como provou mais uma vez na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern. O extremamente talentoso Michael Olise inicialmente causou todo tipo de problema a Mendes em Paris, mas o português acabou dominando o francês e o neutralizou completamente na partida de volta. 

    Saka sem dúvida se sentirá reconfortado pelo fato de ter marcado contra o PSG na segunda partida da semifinal do ano passado em Paris, mas Mendes definitivamente levou a melhor sobre o jogador da seleção inglesa nas duas partidas. Se ele fizer isso novamente no sábado, o Arsenal terá dificuldades para marcar.

    • Publicidade
  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Khvicha Kvaratskhelia x Jurrien Timber

    No momento em que este artigo foi escrito, ainda não está claro se Jurrien Timber estará apto para disputar a final. O que podemos afirmar com toda a certeza, porém, é que o Arsenal precisa desesperadamente que o holandês entre em campo, já que ele é a melhor — e, possivelmente, a única — esperança do time para conter Khvicha Kvaratskhelia.

    O ex-ponta do Napoli é uma das principais razões pelas quais o PSG está a uma vitória de se tornar o primeiro time, desde o Real Madrid, a conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões. Sua chegada na janela de transferências de inverno de 2025 desempenhou um papel fundamental no triunfo inaugural dos parisienses, e ele tem se mostrado ainda melhor nesta temporada.

    De fato, “Kvaradona” — como até mesmo Luis Enrique agora o chama — já fez história ao marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos da fase eliminatória da Liga dos Campeões. Impedir que ele chegue à oitava partida seguida será incrivelmente difícil — mesmo que Timber receba luz verde para começar. O jogador da seleção holandesa não joga desde março, então é difícil imaginá-lo aguentando sequer uma hora contra um ponta tão habilidoso quanto trabalhador. Mesmo assim, a questão seria: quem você colocaria em campo?

    Afinal, o grande problema do Arsenal na lateral direita é agravado pelo fato de que Ben White está definitivamente fora por lesão, então poderíamos ver um zagueiro (Cristhian Mosquera) ou até mesmo um meio-campista (Martin Zubimendi) encarregado de marcar o jogador de futebol mais em forma do mundo no momento.

    Como Ray Parlour disse ao GOAL antes da final: “Kvaratskhelia é um dos melhores jogadores que vi em muito tempo, então será interessante ver o que Arteta pode fazer [na lateral direita]. Eu realmente não sei. Quero dizer, essa vai ser a principal preocupação dele, não há dúvida sobre isso.”

    Consequentemente, é bem possível que Saka seja chamado a recuar o máximo possível para ajudar quem quer que seja encarregado de marcar o “George Best georgiano”.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    Leandro Trossard x Warren Zaire-Emery

    O PSG enfrenta uma grande dúvida quanto à condição física do lateral-direito, já que Achraf Hakimi continua lutando contra a mesma lesão no tendão da coxa que sofreu nos minutos finais da partida de ida contra o Bayern. O marroquino não participou de um amistoso interno na semana passada e, segundo o L'Equipe, agora é altamente improvável que seja titular no sábado.

    A ausência de Hakimi seria um grande golpe para Luis Enrique. Ele é um jogador completo, tão bom no ataque quanto na defesa, e, portanto, absolutamente essencial para o estilo de jogo do PSG. Se ele ficar de fora, provavelmente veremos mais uma vez Warren Zaire-Emery na lateral direita.

    Apesar de alguns momentos de instabilidade contra o elétrico Luis Diaz, o jogador da seleção francesa na verdade fez um trabalho decente ao lidar com o colombiano, ao mesmo tempo em que avançava sempre que podia.

    Ainda assim, você pode ter 100% de certeza de que Leandro Trossard ficará absolutamente encantado se tiver que enfrentar um meio-campista de 20 anos no sábado, em vez do melhor lateral do mundo.


  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    David Raya x Matvey Safonov

    Obviamente, não se trata de um confronto direto. É improvável que David Raya e Matvey Safonov cheguem sequer perto um do outro assim que a partida começar — a menos, é claro, que Luis Enrique ou Arteta precisem de um jogador extra na área para tentar um empate no último suspiro em uma jogada de bola parada.

    No entanto, um goleiro pode, para o bem ou para o mal, muitas vezes ser decisivo em uma final da Liga dos Campeões — e esta é, sem dúvida, a maior diferença de qualidade que vimos entre os dois goleiros titulares desde 2018, quando Loris Karius enfrentou Thibaut Courtois e, na prática, entregou o troféu ao Real Madrid com dois erros terríveis.

    Obviamente, não estamos tentando dizer que algo semelhante está reservado para Safonov em Budapeste, mas ele é, sem dúvida, o elo mais fraco nesta equipe quase perfeita do PSG.

    Lembre-se de que Luis Enrique dispensou Gigi Donnarumma de forma polêmica no verão passado, mesmo que o italiano tivesse sido fundamental para o sucesso do PSG na Liga dos Campeões, porque ele achava que Lucas Chevalier se encaixava melhor em seu estilo de jogo. Bem, Chevalier provou ser um problema desde o início, deixando Luis Enrique sem escolha a não ser tirar o jogador da seleção francesa do time no final de novembro e, em vez disso, depositar sua confiança em Safonov.

    Em sua defesa, o russo tem feito um trabalho decente como titular do PSG, mas simplesmente não está no mesmo nível de Raya, que tem sido quase imbatível em alguns momentos nesta temporada. O que é ainda mais preocupante para o PSG, porém, é que Safonov apresenta falhas em jogadas ensaiadas — e isso é um grande problema para um goleiro que enfrentará este time do Arsenal.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ousmane Dembélé contra os zagueiros centrais do Arsenal

    Assim como Hakimi, Dembélé ficou de fora do amistoso interno do PSG na semana passada, mas, ao contrário de Hakimi, Dembélé está confiante de que estará “100% em forma” para a final.

    “Estou muito bem. Tive um pequeno susto contra o Paris FC, mas estou bem”, disse Dembélé à RMC Sport após ser substituído no início do clássico em 17 de maio devido a um problema muscular. “Já passei por tantos sustos menores ou lesões graves na minha carreira, seja aqui no PSG ou mesmo antes, então preferi parar e, acima de tudo, não correr riscos, especialmente com a final se aproximando.”

    Se ele estiver em condições ideais, isso definitivamente não é uma boa notícia para o Arsenal, já que Dembélé foi fundamental para o PSG superar os Gunners nas semifinais da última temporada. O jogador da seleção francesa marcou o único gol da partida no Emirates antes de dar assistência para Hakimi marcar o segundo gol decisivo dos parisienses na vitória por 2 a 1 no Parc des Princes na semana seguinte.

    No entanto, se há alguma dupla defensiva capaz de conter Dembélé — que é a chave para a fantástica fluidez do PSG no ataque —, essa dupla é formada por William Saliba e Gabriel Magalhães. A parceria entre os dois só se fortaleceu ao longo do último ano, e é por isso que o Arsenal se mostrou imbatível na Liga dos Campeões desta temporada.

    A dupla se encaixa maravilhosamente bem, com a elegância, velocidade e compostura de Saliba complementadas perfeitamente pela agressividade, força e domínio das “artes negras” de Gabriel. Portanto, se a melhor dupla de zagueiros do futebol mundial no momento conseguir neutralizar o atual detentor da Bola de Ouro, o Arsenal terá uma chance real de surpreender o PSG.

  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Declan Rice x Vitinha

    Depois de levar o Arsenal ao título da Premier League e à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006, Declan Rice está sendo apontado como um potencial vencedor da Bola de Ouro — especialmente porque ele vestirá a camisa da Inglaterra, grande favorita, na Copa do Mundo deste verão na América do Norte.

    No entanto, para que Rice seja coroado o melhor jogador do futebol atual, ele terá primeiro que provar ser o melhor meio-campista do futebol atual — e esse título é atualmente detido por um de seus adversários no sábado, Vitinha.

    O português pode não ter a resistência ou as características físicas de Rice, mas o pequeno meia do PSG é um jogador muito mais inteligente, dotado de melhor visão de jogo e um alcance de passe muito superior.

    O que torna a tarefa de Rice ainda mais difícil, porém, é que Vitinha é apenas um dos três jogadores tremendamente talentosos no meio-campo de Luis Enrique. João Neves e Fabián Ruiz são jogadores excepcionais por mérito próprio e, nos últimos 18 meses, apenas o Bayern de Munique chegou realmente perto de levar a melhor sobre o magnífico trio de meio-campistas do PSG.

    Rice, é claro, vai adorar o desafio, mas não conta com um elenco de apoio nem de longe comparável, com Arteta enfrentando uma decisão difícil sobre se deve escalar o inexperiente, mas mais descansado, Myles Lewis-Skelly no lugar de um Zubimendi visivelmente cansado, enquanto, ao mesmo tempo, reza para que o capitão Martin Odegaard apareça desta vez, depois de ter desaparecido nas duas partidas da derrota na semifinal da última temporada para o PSG.

    A energia ilimitada de Rice dá uma chance ao Arsenal, mas ele vai precisar de muita ajuda se quiser vencer a batalha no meio-campo que provavelmente decidirá o resultado da partida.

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