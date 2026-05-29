Seis confrontos que decidirão a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain

No momento em que este artigo foi escrito, ainda não está claro se Jurrien Timber estará apto para disputar a final. O que podemos afirmar com toda a certeza, porém, é que o Arsenal precisa desesperadamente que o holandês entre em campo, já que ele é a melhor — e, possivelmente, a única — esperança do time para conter Khvicha Kvaratskhelia.

O ex-ponta do Napoli é uma das principais razões pelas quais o PSG está a uma vitória de se tornar o primeiro time, desde o Real Madrid, a conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões. Sua chegada na janela de transferências de inverno de 2025 desempenhou um papel fundamental no triunfo inaugural dos parisienses, e ele tem se mostrado ainda melhor nesta temporada.

De fato, “Kvaradona” — como até mesmo Luis Enrique agora o chama — já fez história ao marcar ou dar assistência em sete jogos consecutivos da fase eliminatória da Liga dos Campeões. Impedir que ele chegue à oitava partida seguida será incrivelmente difícil — mesmo que Timber receba luz verde para começar. O jogador da seleção holandesa não joga desde março, então é difícil imaginá-lo aguentando sequer uma hora contra um ponta tão habilidoso quanto trabalhador. Mesmo assim, a questão seria: quem você colocaria em campo?

Afinal, o grande problema do Arsenal na lateral direita é agravado pelo fato de que Ben White está definitivamente fora por lesão, então poderíamos ver um zagueiro (Cristhian Mosquera) ou até mesmo um meio-campista (Martin Zubimendi) encarregado de marcar o jogador de futebol mais em forma do mundo no momento.

Como Ray Parlour disse ao GOAL antes da final: “Kvaratskhelia é um dos melhores jogadores que vi em muito tempo, então será interessante ver o que Arteta pode fazer [na lateral direita]. Eu realmente não sei. Quero dizer, essa vai ser a principal preocupação dele, não há dúvida sobre isso.”

Consequentemente, é bem possível que Saka seja chamado a recuar o máximo possível para ajudar quem quer que seja encarregado de marcar o “George Best georgiano”.