Seis confrontos que decidirão a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain

O PSG já marcou 44 gols em sua trajetória até a Puskas Arena e, considerando que desmontou a brilhante defesa do Inter na final do torneio do ano passado em Munique, os atuais campeões são definitivamente os favoritos para este confronto contra um clube que ainda não venceu a Liga dos Campeões.
É claro que o Arsenal, eterno vice-campeão da Premier League, chegará à Hungria em alta, após provar seu valor ao encerrar uma seca de 22 anos sem títulos, o que significa que a pressão agora está bem menor sobre uma equipe que não sofreu nenhuma derrota na Liga dos Campeões desta temporada.
Tudo está pronto, então, para uma das finais mais fascinantes da história recente — mas onde exatamente a partida será ganha ou perdida? O GOAL analisa seis confrontos-chave que serão decisivos para determinar se o PSG conquistará sua segunda Liga dos Campeões na noite de sábado — ou se o Arsenal finalmente conquistará a sua primeira...